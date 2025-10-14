Ковальчук: российская генетическая база винограда насчитывает около 1000 сортов

Президент НИЦ "Курчатовский институт" отметил, что российские специалисты начали секвенировать все виноградные сорта

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Отечественная база генетической информации о винограде, сформированная российскими учеными в последние годы, содержит данные о 1 000 сортов. Об этом сообщил журналистам президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Мы начали секвенировать все сорта винограда. <…> Собрали все, что было в мире. У нас секвенировано сегодня порядка 1 000 сортов винограда. Из них под 200 сортов - это автохтонные сорта, которые исконно произрастали на российской территории", - отметил он.

Собранные по результатам экспедиций и лабораторных исследований данные о винограде, помещенные в Национальную базу генетической информации, ученый назвал "национальным достоянием".

"В СССР были масштабные разработки почвенных карт, климатических карт. Мы сейчас берем эти карты за несколько десятилетий и пытаемся сформулировать критерии "виноградопригодности" земель, исходя из наложения этой многослойной картины: карт почв, карт климата и карт сортов и дрожжей. И теперь к этому мы добавили данные о геноме, благодаря чему вино приобретает еще и биогенетическое, биологическое лицо. [Понимание особенностей] терруара становится более глубоким", - заключил глава Курчатовского института.