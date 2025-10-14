Самки горных горилл, возможно, проходят через менопаузу

По данным наблюдений, треть особей в этих группах прекращали репродуктивную активность и жили после этого еще порядка 10 лет

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Самки горных горилл живут значительно дольше, чем длится их репродуктивный возраст, это может объясняться наличием менопаузы в жизненном цикле этого вида приматов. Об этом журналистам сообщили Институте эволюционной антропологии Макса Планка.

Институт проводил исследование совместно с финским Университетом Турку. Ученые наблюдали более 30 лет за четырьмя группами диких горных горилл в национальном парке Бвинди в Уганде. Они обнаружили, что примерно треть самок в этих группах прекращали репродуктивную активность и жили после этого еще порядка 10 лет, что составляет примерно четверть ожидаемой продолжительности жизни особей этого вида в диких условиях.

Авторы исследования отмечают, что большинство животных размножаются весь жизненный цикл, "поэтому когда самки прекращают приносить потомство задолго до смерти, это представляет собой эволюционную загадку". Ученые считают, что самки горных шимпанзе могут проходить через менопаузу, на это указывает часть собранных ими в ходе исследования данных, но для более надежных выводов необходимо провести гормональный анализ. "В любом случае это исследование расширяет данные наблюдений за шимпанзе и позволяет предположить, что отрезок жизни человека, наступающий после репродуктивной фазы, может уходить корнями к общему предку африканских гоминид", - говорится в пресс-релизе.

Ученые объясняют, что ранее о таком явлении среди горных горилл могло быть неизвестно из-за сложности в проведении подобных исследований - они длятся десятилетиями. Говоря о самом выявленном механизме остановки репродуктивной активности, ученые выдвигают несколько гипотез, которые требуют проверки. Часть из них связана с возможной эволюционной ролью таких самок в популяции - они могут посвятить себя уходу за уже имеющимся потомством в группе. Другие объясняют это особенностями сексуального поведения или же вовсе случайными наследственными недугами, которые просто проявляются в более преклонном взрослом возрасте и потому не наблюдаются в остальной популяции.