В Старой Руссе нашли булавку из моржового клыка тысячелетней давности

Второй находкой стало отполированное навершие плетки в виде птичьей головы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Археологи Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили в Старой Руссе редкие артефакты XII-XX веков, включая уникальную булавку из моржового клыка с двойным изображением. Об этом ТАСС сообщил директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

"Булавка или заколка, предварительно датируемая XII-XIII веками. Ее отличает и материал - очень дорогой и редкий, и техника мастера. В верхней части предмета мы видим тонкую, сложную резьбу. С одной стороны вырезана некая "личина", то есть лицо. С другой стороны - стилизованное изображение зверя с раскрытой пастью. Получается, как будто голова человека в пасти зверя. Символику этого изображения еще предстоит выяснить искусствоведам. Мы можем предположить здесь отсылки к романскому стилю - возможно, вещь попала в Руссу из Европы. И для Старой Руссы, и для Великого Новгорода эта находка уникальна", - рассказал Торопов.

Предмет найден в Старой Руссе, на месте, где планируется строительство новых домов. Раскопы здесь получили названия Ильинский I и Ильинский II по названию средневековой улицы Ильинской, проходившей неподалеку. Вторая редкая находка также сделана из моржового клыка. Это отполированное навершие плетки в виде птичьей головы. Такие вещи также отличаются искусной резьбой и встречаются на Новгородчине довольно редко.

Пеликан, кормящий птенцов сердцем

Самые "новые" находки в Старой Руссе были обнаружены в верхних слоях Ильинского I раскопа. По словам Торопова, находки здесь из поздних слоев, предположительно, XIX - начала ХХ века. "Например, довольно крупный наперсный крест - деталь облачения священнослужителей. Он немного погнут, но в целом в хорошей сохранности. Изначально это была довольно яркая вещь, покрытая цветной эмалью. Но в какой-то момент крест решили подновить и покрыли бронзовой краской. Здесь же был обнаружен любопытный нашивной металлический жетон с изображением пеликана, кормящего птенцов своим сердцем. Со времен раннего христианства он был символом самоотверженности и жертвенной любви. Во времена Российской империи эта эмблема использовалась благотворительными учреждениями", - рассказал Торопов.

Также XIX-XX веками датируется фрагмент стеклянной бутылки с клеймом "ИО". По словам Торопова, в Старой Руссе довольно часто находят старинные бутылки из-под контрафактной продукции - например, слово London на клейме может быть написано с ошибками. Всего в Старой Руссе в 2025 году было найдено около 2 тыс. предметов. Археологи университета в 2025 году работали на трех раскопах в Старой Руссе, Троицком раскопе в Великом Новгороде и выезжали в разные районы Новгородской области. Обзор находок стал возможен благодаря грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.