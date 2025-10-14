На Солнце пик вспышечной активности ожидается 15 октября

Будут биться рекорды - пока двух-трехмесячные, отметили в ИКИ РАН

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют рекордные за два-три месяца вспышки на Солнце в среду. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды - пока двух-трехмесячные", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось о двух вспышках М2.0. Кроме того, 14 октября зарегистрировано еще семь вспышек класса С.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.