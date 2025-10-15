Новая сильная вспышка произошла на Солнце

Она длилась 29 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 15 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"15 октября в 10:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N22W46) зарегистрирована вспышка M3.7 продолжительностью 29 минут", - отмечается в сообщении.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что в среду ожидается многомесячный пик по силе солнечных вспышек.

Кроме того, утром сообщалось о второй по силе вспышке за четыре месяца (М4.8), она также была зарегистрирована в группе пятен 4246.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.