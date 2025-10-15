Индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг "красного уровня"

Показатели резко усилились на фоне "быстрого роста площади и усложнения магнитной конфигурации наблюдающихся групп солнечных пятен"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Индекс вспышечной активности впервые с июня достиг "красного уровня" - 8-го из 10-ти. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"По состоянию на 12 часов по московскому времени, индекс вспышечной активности впервые с 20 июня превысил "красный уровень" 8 и составляет в настоящий момент 8.1. Индекс характеризует интегральную мощность солнечных вспышек за последние двое суток с учетом времени, прошедшего после каждой вспышки (недавние события дают больший вклад, чем зарегистрированные 1,5-2 дня назад)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активность Солнца резко усилилась вечером 14 октября на фоне "быстрого роста площади и усложнения магнитной конфигурации наблюдающихся групп солнечных пятен". Кроме того, 15 октября уже произошло 11 вспышек, в том числе две вспышки класса М.

"Модели показывают, что завтра должен начать регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, покинувшие Солнце трое суток назад в самом начале текущего всплеска. Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния", - уточняется в сообщении.