Средство от ожирения семаглутид замедляет наступление алкогольного опьянения

Это может объяснять то, почему принимающие его люди испытывают меньшую тягу к спиртному

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Биологи из США обнаружили, что прием семаглутида и его аналогов в качестве лекарства от диабета или ожирения приводит к тому, что алкоголь медленнее всасывается в кровеносную систему и позже попадает в ткани мозга, что замедляет наступление алкогольного опьянения. Это может объяснять то, почему принимающие его люди испытывают меньшую тягу к спиртному, сообщила пресс-служба Технологического университета Виргинии (VT).

"Если семаглутид и его аналоги могут замедлять всасывание этанола в кровеносную систему, то это позволяет использовать их для борьбы с чрезмерным употреблением спиртного. Проведенные нами опыты показали, что семаглутид действительно замедляет поступление алкоголя в организм индивида, причем он действует на этот процесс иным образом, чем уже существующие препараты аналогичного рода, такие как налтрексон и акампростат", - пояснил доцент VT Алекс ди Феличеантонио, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За 2025 и 2024 год ученые открыли сразу несколько свидетельств того, что прием оземпика и других средств для похудания на базе семаглутида способствует снижению тяги к алкоголю и значительным образом снижает среднее количество спиртного, которое выпивают пациенты с тяжелыми формами алкоголизма. Это породило большой интерес к изучению действия данного вещества на стремление человека к употреблению алкоголя и развитие опьянения.

Для получения подобных сведений ученые заручились поддержкой 20 добровольцев, проживающих на территории города Роанок в штате Виргиния и пожелавших сбросить лишний вес путем приема семаглутида или его аналогов. Все добровольцы также периодически употребляли алкоголь, но при этом не страдали от алкоголизма и других форм зависимости.

Ученые попросили участников эксперимента на протяжении нескольких недель отслеживать перемены в характере действия выпивки на их организм, а также пригласили их в свой "лабораторный бар" для проведения контрольных тестов. В их рамках ученые предложили добровольцам выпить за короткое время несколько порций крепких спиртных напитков, подобранных с учетом их массы и других параметров, после чего исследователи замеряли то, как менялась концентрация этанола в дыхании и кровотоке испытуемых.

Эти замеры показали, что прием семаглутида существенным образом замедлил всасывание алкоголя в первые 20-30 минут после употребления каждой порции спиртного, а также в несколько раз снизил выраженность субъективных ощущений опьянения. В этом отношении он кардинально отличается от уже одобренных препаратов для борьбы с алкоголизмом, мешающих спирту воздействовать на мозг, но не блокирующих его поступление в кровоток. Это делает семаглутид и его аналоги особенно интересными для дальнейшего изучения, подытожили ученые.