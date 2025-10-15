В Фанагории нашли пластины с любовным заговором и проклятием древних греков

Текст любовного приворота на золотой пластине выполнен изящным курсивом, а по краям обрамлен магическими символами

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили при раскопках Фанагории две пластины, на одной из которых, по мнению ученых, нанесен любовный заговор древних греков, на другой - проклятие. Об этом сообщили ТАСС в фонде Олега Дерипаски "Вольное Дело", при поддержке которого проводятся раскопки в Тамани.

Текст любовного приворота на золотой пластине выполнен изящным курсивом, а по краям обрамлен магическими символами. Среди них выделяется омега - последняя буква греческого алфавита, которая по замыслу автора приводила заклинание в действие. Золото, выбранное в качестве материала, подчеркивает особую значимость просьбы , - сообщили в фонде.

Там добавили, что найденная во время Фанагорийской археологической экспедиции золотая пластина относится к IV веку н.э. также была обнаружена свинцовая пластина с двумя мужскими именами. По мнению ученых, она предназначалась для выполнения обряда с пожеланиями бед и неудач.

По данным археологов, аналогичные артефакты, как правило, находят в древнегреческих колониях Египта. Обычно пластины изготавливали из золота, серебра, бронзы или свинца.

Кроме того, найдены артефакты, связанные с христианскими обрядами. К ним относится апотропей (оберег) IX-X веков н.э. - известняковый камень с надписью, в которой три жителя Фанагории возносят молитву: "Господи, сохрани рабов Божьих от зависти, наговоров и колдовства". Еще одна примечательная находка - свинцовый крест IX-XII веков н.э., который использовали как амулет для защиты товаров во время морских путешествий , - добавили в фонде.

Древний город Фанагория, раскопки которого при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело" ведутся в Тамани, просуществовал более 1,5 тыс. лет, он был столицей азиатской части Боспорского царства - древнейшего государственного образования на территории России. Фанагория считается крупнейшим в стране античным памятником.