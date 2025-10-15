Геологи отмечают влияние роста уровня моря на прибрежные города в КНР

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ученые обнаружили, что прибрежные территории в окрестностях Шанхая, Шэньчженя, Гонгконга и других крупных прибрежных городов КНР резко просели в последние сто лет из-за чрезмерно активного забора грунтовых вод. Это делает текущий рост уровня моря, обусловленный глобальным потеплением, особенно опасным для этих мегаполисов, сообщила пресс-служба американского Ратгерского университета.

"Мы измерили скорость роста уровня моря в этих регионах Китая. Оказалось, что антропогенные факторы, в основном забор грунтовых вод, резко ускорили этот процесс. К примеру, в Шанхае это привело к тому, что часть города "просела" более чем на метр за XX в. К счастью, власти города осознали проблему и принимают меры, замедляющие просадку грунта", - пояснил научный сотрудник Ратгерского университета (США) Линь Юйчэн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на изучение истории колебаний уровня Мирового океана в окрестностях мегаполисов, расположенных на юго-востоке КНР. Здесь проживает более 100 млн человек и расположены многие крупнейшие порты и промышленные предприятия, из-за чего неготовность к росту уровня моря в ближайшие десятилетия может спровоцировать гуманитарную и экономическую катастрофу.

Для получения сведений о прошлых колебаниях уровня Мирового океана в этом регионе Евразии ученые изучили большое число геологических и гидрологических индикаторов, отражающих то, как менялась береговая линия рядом с Шанхаем, Шэньчженем, Гонконгом, Тайчжоу, Чаочжоу и другими городами с момента завершения ледниковой эпохи (14 тыс. лет назад). Эти замеры показали, что до начала XX века уровень моря почти не менялся на протяжении 4 тыс. лет.

Эта ситуация резко изменилась в начале прошлого столетия, в результате чего уровень моря начал ежегодно повышаться примерно на 1,5 мм в год, что на порядок выше аналогичных значений за предыдущие четыре тысячелетия. Большая часть этого прироста, как отмечают ученые, была связана не с климатическими или природными факторами, а с тем, что жители и промышленники этих городов активно изымали грунтовую воду из прибрежной почвы.

В результате этого грунт в почти всех изученных прибрежных городах ежегодно "оседает" на несколько мм, что дополнительно ускоряет локальный рост уровня моря. Учитывая плоский рельеф речных дельт, где расположены многие из изученных мегаполисов КНР, данные просадки делают эти города особенно уязвимыми для дальнейшего глобального роста уровня Мирового океана, связанного с глобальным потеплением и таянием полярных ледников, подытожили исследователи.

О росте уровня моря

В последние десятилетия уровень Мирового океана быстро растет в результате теплового расширения его вод и таяния ледников Гренландии и Антарктиды. Их полное исчезновение приведет к повышению уровня моря примерно на 60 метров и затоплению значительной части прибрежных низменностей, где расположены многие крупнейшие города Земли. В текущем столетии, по прогнозам экспертов ООН, уровень моря может вырасти на 30-50 см, однако многие ученые предполагают, что этот показатель может быть на самом деле в два-три раза выше.