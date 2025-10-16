На Солнце произошли три сильные вспышки 16 октября

Вспышки произошли в одной группе пятен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Три вспышки предпоследнего класса мощности - М зафиксированы на Солнце в ночь на четверг. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"16 октября в 01:28 мск <…> зарегистрирована вспышка M2.7 продолжительностью 51 минута. В 02:45 мск <…> зарегистрирована вспышка M2.4 продолжительностью 15 минут. В 03:21 мск <…> зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 7 минут", - отмечается в сообщении.

Вспышки произошли в одной группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.