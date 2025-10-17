На Земле сняты риски магнитных бурь

Крупные группы пятен 17 октября окончательно ушли из центральных областей Солнца

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Риски магнитных бурь на Земле из-за повышенной вспышечной активности в настоящее время полностью сняты. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"В настоящее время как нулевые оцениваются дальнейшие риски для магнитосферы Земли вследствие роста вспышечной активности. <…> Крупные группы пятен сегодня утром окончательно ушли из центральных областей Солнца и находятся в данный момент на краю видимого диска, откуда их дальнейшее воздействие на магнитосферу Земли невозможно", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что резкое усиление активности Солнца началось 12 октября. За это время на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 вспышек класса М, а интегральный индекс вспышечной активности достигал 8-го из 10-ти уровней. "В настоящий момент максимум всплеска пройден, и регистрируется деградация центров вспышечной активности, связанная с истощением в них запасов свободной энергии. <…> Активность Солнца останется на повышенном уровне еще 2-3 суток, до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету", - говорится в сообщении.