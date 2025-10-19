Комбинированная терапия снизила риск гибели от тяжелых форм рака простаты на 40%

Гормональная терапия и другие общепринятые методы лечения рака простаты применяются в медицинской практике уже три десятка лет, отмечают ученые

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Медики из США обнаружили в рамках клинических испытаний, что комбинация из стандартной гормональной терапии от рака простаты и противоракового лекарства энзалутамида на 40% повышает вероятность долгосрочного выживания пациентов с самыми тяжелыми и агрессивными формами этой опухоли. Об этом сообщила пресс-служба Медицинского центра Седарс-Синай (CSMC).

"Гормональная терапия и другие общепринятые методы лечения рака простаты применяются в медицинской практике уже три десятка лет, однако ни один из них не способен существенно снизить вероятность повторного появления опухоли и ее быстрого распространения по организму. Результаты наших испытаний позволяют говорить о радикальном изменении этой ситуации", - пояснил профессор CSMC Стивен Фридленд, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках третьей фазы клинических испытаний экспериментальной комбинированной терапии от рака простаты, в рамках которой приняли участие более тысячи добровольцев, проживающих в 17 различных странах мира. У всех них был выявлен так называемый BRPC-рак простаты, самая агрессивная форма данных опухолей, у носителей которой часто развиваются метастазы.

Ученые разделили добровольцев на три группы, одна из которых получала после операции или радиотерапии стандартную гормональную терапию, вторая - новый противораковый препарат энзалутамид, воздействующий на андрогеновые рецепторы, а третья - комбинацию и того, и другого средства. Исследователи наблюдали за переменами в здоровье добровольцев на протяжении последующих восьми лет и отслеживали частоту развития метастазов и других осложнений в каждой из трех групп.

Эти наблюдения показали, что риск гибели добровольцев от повторного появления рака или связанных с ним осложнений был на 40% ниже при приеме комбинированной терапии, чем при использовании одного из двух лекарств. Это говорит в пользу начала широкого использования комбинированной терапии на базе энзалутамида для лечения пациентов с самыми агрессивными и тяжелыми формами рака простаты, подытожили ученые.

О раке простаты

По текущим оценкам Всемирного фонда изучения рака (WCRF), злокачественные опухоли простаты являются вторым по распространенности видом рака. Каждый год они поражают около 1,46 миллиона мужчин и уносят жизни примерно 397 тысяч человек. Как правило, рак простаты поражает пожилых мужчин, для которых он является первой причиной смертей, связанных с появлением опухолей.