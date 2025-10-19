На Земле прекратилась слабая магнитная буря

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о прекращении слабых возмущений магнитосферы Земли

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Слабые возмущения магнитосферы Земли прекратились, закончилась слабая магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Как и ожидалось, сегодня, после 6 часов утра, возмущения магнитосферы Земли пошли на спад и слабая магнитная буря прекратилась", - написал он.

По словам синоптика, в ближайшие три-пять часов величина индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, будет колебаться в диапазоне трех-четырех единиц, после чего магнитосфера Земли окончательно вернется в "зеленую" зону.