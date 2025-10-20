На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Она длилась 34 минуты

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности - М1.1 - зарегистрирована утром 20 октября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"20 октября в 08:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89) зафиксирована вспышка класса M1.1 продолжительностью 34 минуты", - сообщили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.