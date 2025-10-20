Кибер-имплант вернул зрение 84% пациентов с возрастной дегенерацией сетчатки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ученые вернули способность читать текст и видеть окружающий мир 27 из 32 пациентов с возрастной дегенерацией сетчатки, в чьи глаза был имплантирован набор электродов и ИК-сенсоров, заменяющих погибшие светочувствительные клетки сетчатки. Об этом сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Это огромный шаг вперед в развитии искусственного зрения человека. Нам впервые удалось восстановить центральное зрение у пациентов и добиться очевидного улучшения их состояния, чего в прошлом не удавалось достичь. Возможность вернуть способность самостоятельно читать текст значительным образом улучшает самочувствие, качество жизни и дает этим пациентам возможность самостоятельно вести жизнь", - пояснил доцент UCL Махи Мукит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняли участие 38 пациентов в возрасте, страдающих от сухой формы возрастной дегенерации сетчатки и проживающих в пяти разных странах Европы. Все они согласились пройти процедуру, в рамках которой в центральный регион их сетчатки был установлен чип размером два на 2 мм, оснащенный большим числом электродов.

Он представляет собой особое устройство, которое поглощает импульсы инфракрасного излучения, вырабатываемые специальными очками, и преобразует их в электрические сигналы, понятные для выживших нервных клеток внутри поврежденной сетчатки больных. Это позволяет передавать в их мозг изображение с камер, встроенных в очки, и при этом данный имплант не мешает пациентам пользоваться естественным периферийным зрением.

Как показали клинические испытания, данное устройство успешно вернуло зрение 27 из 32 пациентов, прошедшим полный курс обучения пользования этими приборами, причем в некоторых случаях добровольцам удалось кардинально улучшить зрение и "перепрыгнуть" с первой на последнюю строчку в таблице для проверки остроты зрения. При этом ученые отмечают, что у 18 участников опытов были зафиксированы неприятные или серьезные побочные эффекты, 95% которых разрешились без вреда для жизни больных через два месяца.

Как отметил Мухит, профессиональный хирург-офтальмолог сможет имплантировать данный чип в глаза больных всего за два часа работы в обычной офтальмологической клинике. Это критически важно для обеспечения максимального охвата носителей сухой формы возрастной дегенерации сетчатки, число которых быстро растет в результате быстрого увеличения среднего возраста человечества.

О дегенерации сетчатки

Дегенерация желтого пятна глаза - одна из самых распространенных болезней глаз, поражающих преимущественно пожилых людей. Она развивается в результате массовой гибели светочувствительных клеток в центральной части сетчатки, причиной чего обычно является ишемия и различные патологии сосудов. На сегодняшний день эта болезнь представляет собой одну из главных причин развития слепоты.