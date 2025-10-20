Ученые в Томске создают систему безопасной зарядки шахтных электромобилей

Суть разработки заключается в обеспечении полной безопасности в шахте, в том числе, при заряжании транспортных аккумуляторов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) намерены выпустить уникальную систему беспроводного заряда для шахтного электромобиля, сообщили в пресс-службе ТУСУР. Суть разработки в обеспечении полной безопасности в шахте, в том числе, при заряжании транспортных аккумуляторов.

"Заявка компании "Трансмаш-Томск" оказалась близка нам по тематике. Они планируют использовать для работы в шахтах электромобиль, который работает от аккумуляторов. Именно для него требуется разработать зарядные устройства в двух исполнениях: традиционном и беспроводном. Надежность требуется не меньшая, чем для космоса: шахта - это агрессивная среда, в которой любая искра может привести к плачевным последствиям", - рассказал директор НИИ космических технологий ТУСУР Максим Сухоруков.

В шахтах, как напомнили ученые, часто имеется взрывоопасная среда: горючие газы и пылеугольная смесь. Обеспечить безопасность транспорта в таких условиях непросто. В современных шахтах часто используется дизельный транспорт, но этот вариант не считается оптимальным. Что касается электрического транспорта, то наиболее опасным местом здесь является зарядка аккумуляторных батарей, так как в месте контакта аккумулятора с источником тока возможно искрение. Зарядка производится в специально оборудованных камерах, что отнимает время и деньги.

Для решения проблемы в ТУСУР ведутся два проекта. Один из них - создание взрывобезопасного интеллектуального зарядного устройства для шахтного электромобиля с выходным напряжением 150 вольт и максимальным током 30 ампер. Второй проект посвящен разработке взрывобезопасной беспроводной системы заряда аккумуляторных батарей шахтного электромобиля, аналогов которой в России нет. За два года ученым предстоит разработать технологию передачи энергии от линии к аккумуляторной батарее беспроводным способом и представить макетный образец устройства. Эта технология поможет в значительной степени упростить процесс зарядки.

"Разработка и, самое главное, внедрение шахтовых зарядных устройств для электромобилей приобретает критически важное значение. Без создания специализированной зарядной инфраструктуры потенциал электрического транспорта в сложных условиях шахт и рудников останется нераскрытым. Шахтовые зарядные станции - это ключевой элемент инфраструктуры, гарантирующий бесперебойную работу парка электромобилей в тяжелых условиях горнодобывающих предприятий", - рассказал генеральный директор ООО "Трансмаш-Томск" Алексей Продан.

Работы ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда.