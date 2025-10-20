Самая яркая комета года 21 октября будет видна в бинокли

Наблюдателям без биноклей старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев посоветовал уезжать подальше от городов и ярко освещенных объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Открытая в начале года комета C/2025 A6 (Lemmon) 21 октября максимально сблизится с Землей. Наблюдать ее лучше в бинокль или любительский телескоп, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университет Сергей Язев.

Блеск кометы, которую ученый назвал самой яркой в 2025 году, в октябре достиг 5-й звездной величины, что позволило любителям астрономических явлений наблюдать ее в небольшие телескопы, бинокли и даже невооруженным глазом. К 21 октября, когда комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли (89 185 647 км), объект станет чуть ярче - его блеск прогнозируется на уровне 3,8 звездной величины.

"Считается, что такие объекты человек с хорошим зрением способен увидеть на безлунном небе даже без оптических приборов. Но не все так просто. Проблема заключается в том, что комета на умеренных северных широтах появляется по вечерам не очень высоко над горизонтом и начинает опускаться, в данный момент она находится под концом ручки ковша Большой Медведицы. Приходится смотреть сквозь неизменную дымку, легкие облака, смог и яркое ночное зарево над городами. Все это мешает обнаружить комету. А вот в бинокль, если открыт северо-западный сегмент горизонта, она уже сейчас неплохо видна", - отметил Язев.

Полет над Арктуром

21 октября ночная засветка будет минимальной, так как Луна будет находиться вблизи фазы новолуния, однако комета опустится еще ниже к горизонту, чем неделей ранее, предупредил ученый.

"Во вторник комета окажется примерно над яркой звездой Арктур в созвездии Волопаса. Искать ее на широтах выше 50 градусов можно примерно с 20 часов по местному времени до предутренних часов. Сначала она будет опускаться к горизонту, а ближе к утру начнет подниматься", - добавил Язев.

Наблюдателям без биноклей ученый посоветовал уезжать подальше от городов и ярко освещенных объектов. Заметить комету на небе смогут в первую очередь опытные астрономы-любители с хорошим зрением. "Но это будет очень непросто", - считает собеседник агентства.

Объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт 3 января 2025 года. Наклон орбиты кометы позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Как сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, период обращения кометы составляет 1 350 лет. Следовательно, в прошлый раз она пролетала близко к Земле в VII веке.