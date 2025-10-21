В РФ создали печь для экологически безопасного сжигания промышленных отходов

Изобретение позволит утилизировать как промышленные и медицинские отходы, так и бытовые на специальных полигонах

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 21 октября. /ТАСС/. Ученые в Саратове создали специальную печь для сжигания твердых отходов, в том числе промышленных и медицинских. Ключевой особенностью разработки является экологическая безопасность, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ).

Разработкой ученые СГТУ занимались совместно с исследователями Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) и Научно-исследовательского института технологий органической, неорганической химии и биотехнологий. Новизна и актуальность изобретения подтверждены патентом РФ.

"Существующие на данный момент аналоги нашего изобретения не предусматривают каталитического дожигания продуктов неполного сгорания и обезвреживания газовых выбросов. Их использование часто приводит к вторичному загрязнению окружающей среды диоксинами и другими выбрасываемыми вредными компонентами. Наше устройство решает эту проблему", - рассказал один из разработчиков, профессор Юрий Печенегов.

Созданное устройство предполагает сжигание отходов с каталитическим обезвреживанием продуктов горения. Оно позволит утилизировать как промышленные и медицинские отходы, так и бытовые на специальных полигонах, пояснили в пресс-службе.

Преимущества разработки

Как отметили в СГТУ, разработка имеет ряд важных преимуществ, среди которых удобство обслуживания и эффективность, возможность переработки твердых отходов разной степени горючести, в том числе трудносжигаемых. Ключевая особенность - устранение экологически вредных компонентов в газовых выбросах. То есть работа печей не загрязняет окружающую атмосферу вредными компонентами. Получаемый в результате твердый зольный остаток может применяться, например, в качестве удобрения на сельскохозяйственных полях.

"По результатам проведенных опытов, при сжигании отходов из обрезков древесностружечных плит отходящие газы перед слоем катализатора содержали 0,1% метана, 0,8% оксида углерода, 12,3% диоксида углерода, 0,1% окислов азота, 0,6% эфиров. А за слоем катализатора в камере дожига отходящие газы содержали эти компоненты в количестве соответственно: следы, 0,1%, 8,6%, 0%, 0%", - добавил Печенегов.

По словам авторов разработки, предложенное решение позволяет значительно сократить выбросы диоксида углерода как при сжигании отходов, так и при сжигании качественного топлива в теплоэнергетических установках. Катализатор, разработанный саратовскими учеными, будет востребован для успешного решения глобальной задачи "зеленой" энергетики по уменьшению выбросов парниковых газов, подчеркнули в вузе.