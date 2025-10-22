В России запатентовали демонстратор двигательной установки ракеты

Разработка снабжена уникальным механизмом электронного управления, сообщил инженер-конструктор научной лаборатории "Двигательные и энергетические установки летательных аппаратов" Алексей Шульц

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) запатентовали демонстратор двигательной установки первой в России одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки, снабженный передовым механизмом электронного управления. Об этом ТАСС сообщил инженер-конструктор научной лаборатории "Двигательные и энергетические установки летательных аппаратов" Алексей Шульц.

С 2021 года ученые Южно-Уральского госуниверситета при экспертном сопровождении АО "ГРЦ Макеева" ведут разработку демонстратора двигательной установки первой в России одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки.

"Запатентован демонстратор посадочного модуля, оснащенный многокамерной двигательной установкой с профилированным центральным телом, снабженный уникальным механизмом регулирования направления движения. Наш подход по сравнению с традиционным подходом позволил не только упростить конструкцию двигателя, но и облегчить его массу на 3%, сэкономить топливо", - сказал собеседник агентства.

Ученый пояснил, что тяга двигателя возникает от реактивной струи, скорость, давление и сила которой определяют осевое направление ракеты во время движения. Для того, чтобы обеспечить поворот ракеты, нужно изменить направление вектора тяги относительно ее продольной оси. Традиционно для этого применяется отклонение камер сгорания ракетных двигателей, используются дополнительно вмонтированные тяжелые рулевые машины или карданные подвесы.

"Мы же смогли облегчить конструкцию двигателя на 3%, исключив из него механические органы управления. Каждый такой процент позитивно влияет на дальность полета устройства и массу полезной нагрузки на борту. Наше новшество в том, что несколько камер сгорания разместили по периферии профилированного центрального тела. У нас используются электронные регуляторы расхода топлива, которые по команде системы управления увеличивают или уменьшают расход спирта для формирования соответствующих значений тяги отдельных блоков камер", - рассказал он.

По словам ученого, при новом подходе к управлению демонстратором двигательной установки формируется единая струя продуктов сгорания, при этом становится возможным увеличение и уменьшение тяги отдельных камер сгорания в различных плоскостях управления. Если уменьшается тяга одной камеры сгорания, то автоматически увеличивается тяга камеры другой, противоположной. Эта разность тяг относительно продольной оси и обеспечивает отклоняющий момент центра массы двигателя, а значит, и ракеты-носителя в целом.

"Важно, что управлять можно как одиночными камерами, так и их группами", - подчеркнул он.