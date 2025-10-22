Отступление горных ледников замедлит поступление нутриентов в Мировой океан

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Американские геохимики обнаружили свидетельства того, что дальнейшее сокращение в площади горных ледников приведет к существенному замедлению притока железа, марганца и других важных микроэлементов и нутриентов в Мировой океан. Это негативно повлияет на состояние популяций фитопланктона и всех зависящих от них обитателей гидросферы, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD).

"Если результаты наших замеров совпадут с данными из других регионов мира, то последствия от этих перемен во взаимодействиях ледников с гидросферой выйдут далеко за пределы процессов, непосредственно связанных с ледниками. В частности, это может оказать существенное влияние на морские экосистемы и негативным образом повлиять на состояние мировых рыбных ресурсов", - пояснила доцент UCSD Сара Эронс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, горные ледники, наряду с полярными ледовыми шапками, активно сокращаются в площади в последние несколько десятилетий в результате глобального потепления, что в особенности характерно для гор в высоких широтах. Данные процессы не только ведут к росту уровня моря и к негативным переменам в доступности питьевой и пресной воды, но и они могут существенным образом влиять на химический баланс гидросферы.

Руководствуясь этой идеей, ученые впервые детально изучили то, как отступление Северо-Восточного ледника на полуострове Кенай на Аляске повлияло на состав вырабатываемых им талых вод и присутствующих в них частиц минералов. По словам ученых, данный ледовый массив отступил от своего изначального положения в середине прошлого столетия примерно на 15 км, тогда как его ближайший "сосед", ледник Айялик, почти не изменился за это же время.

Проведенные учеными замеры показали, что состав талых вод для того и другого ледника существенным образом отличался, несмотря на то, что они движутся по поверхности одних и тех же отложений горных пород и сформировались в схожих условиях. В частности, геохимики обнаружили, что во влаге, поступавшей из Северо-Восточного ледника, доли биодоступного железа и марганца были на 38-73% ниже, чем в талой воде из Айялика.

Как предполагают ученые, эти различия связаны с тем, что талая вода из отступившего ледника дольше движется по суше в сторону моря, в результате чего частицы минералов имеют больше возможностей вступить в реакции с различными молекулами, присутствующими в окружающей среде. Это приводит к вымыванию биодоступных микроэлементов и их преобразованию в другие формы, недоступные для обитателей океана, что может негативно повлиять на их продуктивность, подытожили геохимики.