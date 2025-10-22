В Томске разработали приложение для защиты слабовидящих от мошеннических сайтов

Запуск планируется в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали мобильное приложение, которое предупреждает слабовидящих людей о подозрительных ссылках при сканировании QR-кодов и NFC меток (устройств ближней бесконтактной связи в мобильном телефоне). Об этом сообщили в пресс-службе ТУСУР.

Идея пришла после запуска в ряде городов России проекта, который призван помочь слабовидящим ориентироваться в пространстве с помощью специальных NFC меток - "Умный стикер для слепых и слабовидящих". В ТУСУР опасаются, что мошенники могут воспользоваться этим и подменить сканируемые коды ссылками на "фишинговые" сайты.

"Все стикеры, установленные в рамках проекта, защищены от перезаписи. Но их могут просто переклеить и вставить туда стикер с фишинговой ссылкой. Поэтому мы сделали приложение: когда слабовидящий прикладывает телефон, программа на основе нашей модели указывает, безопасна ссылка или нет", - рассказал член авторского коллектива, ассистент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании Роман Коломников.

Проект под руководством профессора Ильи Ходашинского по созданию моделей обучения защите от кибернетических угроз реализуется в ТУСУР с 2024 года при поддержке Российского научного фонда. В нем задействованы прогностические модели, созданные в самом ТУСУР на основе так называемых "нечетких классификаторов" типа Min-Max и системы Ангелова-Ягера.

Как пояснили ученые, слово "нечеткий" в данном случае означает не недостаток, а достоинство: такие прогнозы можно объяснить человеку на естественном человеческом языке. Запуск нового приложения планируется в 2026 году, его можно будет сканировать в Google Play, и кроме NFC меток оно позволит проверять безопасность сканируемых QR-кодов. В ближайшем будущем с помощью таких моделей можно будет проверять электронные письма.