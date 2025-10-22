В госуниверситете Северной Осетии открылся первый молодежный научный форум

Участники форума представят свои научные работы

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Первый молодежный научный форум открылся в Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ). в нем участвуют молодые ученые СКФО и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе вуза.

"Владикавказский молодежный научный форум открылся в СОГУ к 105-летию вуза. Масштабное научное событие объединило российских ученых, представителей государственных структур, общественности, бизнес-сообществ Северной Осетии, молодых исследователей и студентов из вузов СКФО и Южной Осетии для обсуждения актуальных вопросов современных направлений естественных и гуманитарных наук", - говорится в сообщении.

Работа форума направлена на поддержку молодых талантов, популяризацию науки, содействие профессиональному росту начинающих исследователей, а также формирование сообщества единомышленников.

Проведение форума стало возможным благодаря гранту Минобрнауки РФ, который СОГУ выиграл в конкурсе для поддержки студенческих научных объединений. Университет вошел в число лучших среди 316 заявок со всей России.

Участники форума представят свои научные работы. В четверг работа продолжится в секциях по пяти приоритетным направлениям научно-технологической политики и развития страны, посвященные превентивной и персонализированной медицине, укреплению социально-культурной идентичности российского общества, искусственному интеллекту и машинному обучению, разработкам в области химии и физики, а также пространственному развитию России.