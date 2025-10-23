В МАУ разработали модель прогнозирования энергопотребления для Арктики

МУРМАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Ученые Мурманского арктического университета (МАУ) разработали модель прогнозирования энергопотребления, которая позволит повысить надежность энергоснабжения в Арктике в условиях высокой социальной и технической уязвимости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На кафедре строительства энергетики и транспорта МАУ реализуется уникальный проект по прогнозированию энергопотребления, что особенно актуально в свете расширения инфраструктуры и промышленной активности в Арктике. Ученые вуза разработали гибридный метод прогноза, сочетающий решающие деревья, регрессионный анализ и адаптивные повышающие коэффициенты для каждого узла дерева", - сообщили в вузе.

Как отметил, руководитель проекта, старший преподаватель Николай Нагибин, современные модели прогнозирования энергопотребления не справляются с условиями Арктики, в частности, с резкими климатическими колебаниями, малой плотностью населения и высокой стоимостью ошибок. "В Мурманской области занижение прогноза может привести к аварийным отключениям в экстремальные морозы, тогда как завышение лишь вызывает незначительные потери энергии, отсюда несимметричная цена ошибки. Существующие подходы не учитывают эту асимметрию, что делает их непригодными для арктической энергетики", - подчеркнул ученый.

Новая модель, которую разработали ученые МАУ, целенаправленно минимизирует риск занижения прогноза, сохраняя при этом умеренное завышение. Подход основан на статистически обоснованной коррекции прогнозов с учетом локальных особенностей потребления, что обеспечивает надежность энергоснабжения. Предложенный метод может стать основой для устойчивого и безопасного энергоменеджмента в удаленных регионах Арктики, заключили в вузе.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. На базе МАУ будет создан кампус мирового уровня, также вуз стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".