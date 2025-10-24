В ТГАСУ разработали легкие, но прочные 3D-балки для мостов из переработанного пластика

Такие конструкции могут быть очень востребованы в удаленных района, куда трудно доставить тяжелую технику и материалы

ТОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Опорные сооружения для мостов, напечатанные на 3D-принтере из переработанных полимеров, разработали ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Они намного долговечнее, но при этом легче деревянных, что позволяет доставлять их в труднодоступные места и устанавливать их без специальной тяжеловесной техники, сообщил ТАСС завкафедрой инженерной геологии, мостов и сооружений Павел Елугачев.

"Мы разработали вспомогательные конструкции для мостов - опоры, нижние и верхние балки, стойки, которые полностью напечатаны на 3D-принтере из переработанных материалов, из пластика. Это позволит оставлять меньший углеродный след и перерабатывать ненужные материалы в полезные вещи. Получившиеся конструкции не уступают деревянным, которые сейчас активно используются в мостостроении, но при этом они в сотни раз легче и прослужат не десятки, а сотни лет", - рассказал Елугачев.

По его словам, такие конструкции могут быть очень востребованы в удаленных района, куда трудно доставить тяжелую технику и материалы. Составные части, напечатанные на принтере, соединяются между собой на месте, причем сделать это можно даже вручную.

"На сегодняшний день с помощью этой технологии можно создавать даже пешеходные мосты. Например, в Европе из таких легких конструкций делают арочные пешеходные мосты, которые очень эффективно служат. Как правило, арки составные, но 3D-принтер позволяет напечатать в принципе единую неразборную конструкцию. И с точки зрения эстетики такая технология позволяет придать любые формы элементам", - отметил Елугачев.

Сейчас ученые проводят исследования, чтобы определить конфигурацию элементов, наиболее устойчивую к нагрузкам. Проект реализуется в рамках федпрограммы "Приоритет-2030".