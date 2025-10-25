Корейский окунь угрожает экосистемам Черного, Мраморного и Средиземного морей

Старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей Дмитрий Куцын отметил, что распространение рыбы может привести к сокращению численности местных видов

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Завезенный несколько лет назад с Дальнего Востока в Черное море корейский окунь успешно адаптировался и уже расселился в Мраморном и, вероятно, Средиземном море. Его появление может серьезно изменить экосистемы акваторий, в том числе привести к сокращению численности местных видов, сообщил ТАСС старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Дмитрий Куцын.

Ранее он сообщал, что корейский окунь в Черном море впервые зарегистрирован в 2013 году. По данным прошлых наблюдений, вид не набрал большой численности и не был опасен для местных экосистем. Однако, недавно ученые провели новое исследование - и оно дает иные результаты.

"Корейский окунь действительно вселился в Черное море с Дальнего Востока. Он может представлять угрозу для местной ихтиофауны, так как быстро расселяется, конкурирует с местными видами за кормовую базу, потребляет прибрежные виды. Он может существенно повлиять на структуру экосистемы - и это может коснуться и рыб, и бентос; и соотношение различных видов и таксономических групп вскоре, вероятно, будет другим, изменятся связи между видами. Также при вселении обычно сокращается биоразнообразие, и с одной стороны, конечно, нам как ученым интересно наблюдать за эволюционным процессом, а с другой мы теряем свою местную фауну", - рассказал Куцын.

Он пояснил, что в Черное море молодь окуня, скорее всего, попала с судами, которые привозили с Дальнего Востока молодь устриц для местных ферм - такие прецеденты бывали и раньше. Учитывая, что при транспортировке для моллюсков создаются комфортные условия, они могли помочь выжить и окуню.

"Согласно выборкам, которые мы собрали по Черному морю, окунь растет быстрее, чем на Дальнем Востоке [средний размер рыб больше], увеличивается его численность, и в целом он чувствует себя здесь комфортно. Хотя соленость Черного моря ниже, чем на Дальнем Востоке, и должна была быть для него на границе оптимума - но, видимо, произошли какие-то адаптации, это еще предстоит изучить. И как только это произошло, стала расти численность вида", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что при этом расширяется и ареал окуня. "Он продолжает расселяться - уже зарегистрирован в Мраморном море несколько месяцев назад. Вероятно, уже распространился и в Средиземное: из Мраморного моря ему ничего не стоило туда проникнуть. Тем более, что соленость там выше и больше для него подходит - поэтому [вселение] вопрос времени, ждем этой информации в публикациях европейских коллег", - уточнил ученый.