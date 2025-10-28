Разработан способ улучшения цветопередачи камер с помощью ИИ

Впервые в мире ученые применили для точной обработки изображений новый класс нейронных сетей, что позволило добиться лучших показателей качества цвета, чем при использовании классических методов

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Ученые из Самарского университета имени Королева совместно с коллегами из Москвы, Германии и Канады разработали нейросетевой метод повышения точности цветопередачи цифровых камер. Впервые в мире они применили для точной обработки изображений новый класс нейронных сетей, что позволило добиться лучших показателей качества цвета, чем при использовании классических методов, сообщили в пресс-службе Самарского университета.

"Ученые Института искусственного интеллекта Самарского университета имени Королева разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер. Работа выполнена совместно с коллегами из Москвы, Вюрцбурга (Германия) и Йорка (Канада). Для автоматической обработки получаемых с камеры изображений ученые впервые в мире применили сети Колмогорова-Арнольда (KAN) - это новый класс нейронных сетей, который позволил нейросетевым методам обойти классические по качеству обработки цвета", - говорится в сообщении.

По информации вуза, сети Колмогорова-Арнольда (KAN) основаны на изобретении советских математиков и могут стать альтернативой для традиционных нейросетей MLP (многослойный перцептрон), широко используемых сейчас в системах компьютерного зрения и в больших языковых моделях. Разработанный подход, названный cmKAN, представили на международной конференции IEEE International Conference on Computer Vision в октябре 2025 года на Гавайях. Технологию протестировали на нескольких классах задач по обработке цветных изображений. Результаты тестирования показали, что разработка в среднем на 37,3% превосходит методы улучшения цветопередачи, применяемые мировыми производителями смартфонов и цифровых камер.

"Несмотря на впечатляющие успехи нейросетевых методов практически во всех сферах компьютерного зрения, точная обработка цвета до настоящего времени оставалась вотчиной классических алгоритмов. Нам удалось преодолеть разрыв между классическими и нейросетевыми алгоритмами обработки цвета и разработать универсальный нейросетевой подход сопоставления цветов cmKAN, который позволяет более точно сравнивать и корректировать в автоматическом режиме цвета изображения. <.…> Нам удалось теоретически показать, что сети Колмогорова-Арнольда максимально хорошо отражают нелинейные преобразования цвета", - пояснил профессор, директор Института искусственного интеллекта и руководитель центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета Артем Никоноров.