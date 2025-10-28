Создано ПО для более точной классификации степени злокачественности рака почки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами разработали программное обеспечение (ПО) с применением технологий компьютерного зрения для более точной классификации рака почки по степени злокачественности. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из ПАО "Вымпелком" и других научных центров разработали основанное на технологии компьютерного зрения программное обеспечение (ПО), которое автоматически выделяет и классифицирует каждую клетку на гистологическом срезе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что алгоритм был обучен на более чем 200 тыс. клеток и способен различать степени злокачественности с высокой точностью. "Он не только воспроизводит экспертную оценку, но и выявляет скрытые закономерности между составом опухоли и прогнозом выживаемости пациентов", - уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, алгоритм анализирует цифровые изображения опухолей и выделяет в них клетки с видимыми ядрышками - морфологический признак, который, как выяснили ученые, напрямую связан с агрессивностью заболевания.

"Результаты нашего исследования указывают на то, что рассчитанные с помощью ИИ количественные метрики позволят с большей уверенностью отнести случай к одной или другой ядрышковой градации. Вместо субъективной оценки "много" или "мало" ядрышек врач получит конкретное значение - например, 15%. Это объективный, воспроизводимый параметр, который можно использовать для персонализированного прогноза и выбора терапии", - приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории цифрового микроскопического анализа Алексея Файзуллина.

Результаты исследования представлены в международном научном журнале Cancer Medicine.