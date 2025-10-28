В СКФУ в 30 раз ускорили протоколы безопасных облачных вычислений

Над проектом работает команда ученых под руководством заведующего кафедрой вычислительной математики и кибернетики СКФУ Михаила Бабенко

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Методы оптимизации алгоритмов шифрования в облачных сервисах, разработанные учеными Северо-Кавказского федерального университета, позволили почти в 30 раз повысить производительность работы. Результат втрое превзошел ожидания ученых, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Авторы проекта превзошли собственные ожидания, оптимизировав процессы обработки зашифрованных данных. Изначально планировалось увеличение скорости работы системы более чем в 10 раз, однако практические результаты показали впечатляющий рост производительности почти в 30 раз. Это стало возможным благодаря внедрению двух ключевых методов: квантизации и дистилляции", - пояснили в вузе.

Над проектом по оптимизации процессов шифрования данных работает команда ученых под руководством заведующего кафедрой вычислительной математики и кибернетики СКФУ Михаила Бабенко. Проект финансирует Российский научный фонд. Развитие отечественных решений в облачных вычислениях и хранении информации позволяет развиваться таким направлениям, как интернет вещей, системы искусственного интеллекта, работа с большими данными, внедрение мобильных сетей на основе 5G-технологий и так далее.

"Уникальность проекта заключается в способности обрабатывать данные в зашифрованном виде, сохраняя при этом высокую точность результатов и работая с минимальными затратами ресурсов. Система успешно интегрируется с современными протоколами шифрования, включая гомоморфное шифрование. В настоящее время ведется активная работа над созданием рабочего прототипа", - сообщили в университете.

Ученые разрабатывают специализированные библиотеки и компоненты системы, которые станут основой будущего продукта, выпуск которого запланирован на 2028 год. Применение возможно в различных сферах, включая банковский сектор, системы обеспечения безопасности бизнес-процессов и так далее.