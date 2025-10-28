В ТУСУРе к 2027 г. создадут цифровую систему энергоснабжения новых космических аппаратов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ученые НИИ космических технологий (НИИ КТ) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планируют к 2027 году завершить создание экспериментального образца системы энергоснабжения космического аппарата с цифровым управлением. Макетные образцы системы уже созданы и проходят лабораторные испытания, сообщает пресс-служба университета.

"На данный момент макетные образцы уже проходят лабораторные исследования, а к 2027году ученые планируют завершить создание экспериментального образца системы энергоснабжения космического аппарата с цифровым управлением. После успешных испытаний будет развернуто создание целой линейки таких систем для различных типов космических аппаратов", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, директора НИИ КТ Максима Сухорукова.

Система энергоснабжения (СЭС) является одной из ключевых бортовых систем космического аппарата, от которой зависит работа всей научной и технической аппаратуры. Она представляет собой сложный энергопреобразующий комплекс, включающий первичные и вторичные источники, силовые преобразователи и автоматику управления. При проектировании такой системы необходимо учитывать многочисленные внешние и внутренние факторы - колебания параметров батарей, возмущения нагрузки, деградацию элементов в процессе эксплуатации.

В НИИ КТ ТУСУРа отмечают, что более чем десятилетний опыт разработки СЭС для космических аппаратов лег в основу новой работы. Особый акцент сделан на малые аппараты, функционирующие на низких орбитах высотой 300-500 км: для них критичен удельно-массовый показатель, позволяющий повысить долю полезной нагрузки и снизить стоимость вывода, поэтому перед разработчиками поставлена задача создать надежное и легкое устройство. "Применяемые нами подходы позволили изменить всю структуру СЭС. В частности, применение 3-портовых структур преобразователей позволяет обеспечить преобразование энергии как солнечных, так и аккумуляторных батарей одним преобразователем, что существенно экономит массу прибора", - отметил Сухоруков.

Работы ведутся в рамках программы развития "Приоритет 2030" и соответствуют целям и задачам национального проекта "Космос", направленного на развитие отечественной космической отрасли и создание конкурентоспособных технологий. В ТУСУРе отмечают, что реализация подобных проектов способствует модернизации инженерного образования: студенты осваивают междисциплинарные знания и получают практические навыки в области создания ракетно-космических энергопреобразующих комплексов и систем - одного из ключевых направлений программы "Приоритет-2030".