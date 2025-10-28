В ноябре россияне увидят звездопад Леониды из созвездия Льва

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября. В это время на ночном безоблачном небе можно будет увидеть до 15 "падающих звезд" в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Метеорный поток Леониды в 2025 году достигнет своего пика в ночь с 17 на 18 ноября. Ожидается около 15 метеоров в час в зените", - сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.

Метеорный поток Леониды рожден остатками кометы 55Р/ Темпеля-Туттля, которая возвращается к Земле каждые 33 года. Кометная пыль, попадая в атмосферу Земли, сгорает, образуя метеоры - яркие вспышки. Он действует ежегодно с 6 по 30 ноября, достигая пика активности в середине месяца. Название потоку дало созвездие Льва, где находится область, из которой на небе появляются "падающие звезды".

"Для наблюдения "падающих звезд" необходимо максимально безоблачное небо", - предупредили астрономы.