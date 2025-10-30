В России появился ГОСТ на арктический хлеб с клюквой и мхом

Он вступит в силу в мае 2026 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности разработали специальный хлеб для питания в Арктике, на который теперь утвержден ГОСТ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. В новом хлебе успешно используется, в частности, сушеная клюква, а также мох.

"Утвержден ГОСТ на хлеб "Арктический", разработанный в НИИХП. В качестве уникальных рецептурных компонентов хлебобулочных изделий использовались эндемичные виды сырья арктической зоны, в частности слоевища лишайника цетрарии исландской и мох сфагнум. Используемые ингредиенты содержат полезные биологически активные вещества: полисахариды, камеди, органические кислоты, макро- и микроэлементы", - отметили в пресс-службе.

ГОСТ на хлеб "Арктический", разработанный в НИИХП, вступит в силу в мае 2026 года. Он предусматривает обязательные требования к показателям качества хлеба, рецептурам и способам его производства. Хлеб "Арктический" вырабатывается из смеси ржаной и пшеничной муки, сушеной клюквы, исландской цетрарии (мха). Исследования пищевой ценности хлеба показали, что он является источником белка, фосфора, магния, железа и характеризуется высоким содержанием пищевых волокон и витамина Е.

Технология выпечки предусматривает использование эндемичного (родного) растительного сырья. Так, в составе исландского мха содержится ряд кислот, обладающих антимикробными свойствами - лихестериновая, протолихестериновая, умарпротоцентраровая, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры и обладают тонизирующим эффектом.