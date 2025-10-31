Активный центр появится на видимой стороне Солнца 1 ноября

Вспышки оттуда могут начать влиять на Землю через три-четыре дня

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Активный центр появится на видимой стороне Солнца уже завтра, а вспышки оттуда могут начать влиять на Землю через три-четыре дня. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Активная область 4246, в одиночку обеспечившая почти десятикратный рост активности в середине октября, а впоследствии произведшая несколько вспышек высшего балла X уже на обратной стороне Солнца, спустя две недели возвращается к Земле. <...> Завтра, когда вся эта область Солнца выйдет из-за края, в поле зрения появятся уже и сами пятна, а еще через три-четыре дня выбрасываемые здесь материя и энергия смогут начать доходить до Земли", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вся выходящая к Земле часть Солнца сейчас покрыта активными областями. "Накануне крупные выбросы с обратной стороны были зарегистрированы уже в районе экватора, что означает, что их источник расположен заметно ниже, чем выходящий и уже частично видимый с Земли активный центр", - подытожили специалисты.