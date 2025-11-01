Создан новый вид береговых опор для использования при лесосплаве

Другие опоры невозможно ставить в местах, недоступных для техники

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Северного Арктического федерального университета (САФУ) запатентовали новый вид береговых опор, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ. Это единственный вид опор, которые можно ставить в местах, недоступных для техники, что можно использовать при лесосплаве.

"Ученые САФУ запатентовали новый вид береговой опоры, предназначенной для крепления наплавных объектов при организации водного транспорта лесоматериалов. На сегодняшний день это единственный вид опор, которые можно устанавливать в местах, недоступных для техники, что особенно важно при лесосплаве. К тому же это наиболее экономичное решение", - рассказали в Минобрнауки.

Конструкция опоры состоит из гибкого основания с грунтозацепами, гибкой емкости, которая заполняется водой с помощью переносного насоса, и жестяного кожуха, защищающего эту емкость от механических повреждений. Для установки такой опоры не требуется забивка свай или устройство котлована. Конструкция легко устанавливается, а также складывается и перевозится с объекта на объект. Изготовить ее можно на любом предприятии лесопромышленного комплекса.

"Зачастую бывает, что наплавные объекты, например плоты или баржи, нужно закрепить на воде в месте, где нет дорог. В этом случае мобильная опора фактически незаменима. Сейчас в качестве временного крепления могут быть использованы сплавные якоря, или якоря Холла, но их установка не везде возможна. Нужна техника, чтобы привезти изделие массой 1,5 тонны, запахать его в землю. Стоимость такого якоря - около полутора миллионов рублей. Затраты на изготовление предлагаемой опоры в 10-20 раз меньше, в зависимости от конкретных условий", - рассказал один из авторов разработки, профессор кафедры геодезии и земельного кадастра САФУ Сергей Посыпанов.

Транспортировка леса по рекам

Предприятия Архангельской области активно используют перемещение лесоматериалов в плотах, поскольку затраты на плоты примерно в четыре раза меньше, чем на автомобильную доставку. Если одним автомобилем можно привезти примерно 30 кубометров леса, то плотом в среднем - 10 тыс. кубометров - как 333 машинами. Такие плоты формируются, например, на плотбище "Большая Свага", вместимость которого - около 250 тыс. кубометров.

Предприятия формируют плоты в основном на крупных реках, в пунктах, используемых в течение многих лет. Там экономическая целесообразность применения стационарных опор не вызывает сомнений. В большинстве случаев есть возможность завезти экскаватор или копровую установку для изготовления стационарных опор. Однако, по мнению специалистов, существенного увеличения объемов относительно дешевого, экологически щадящего перевоза лесоматериалов можно добиться лишь при использовании средних и малых рек. Именно для них в первую очередь и предлагается новый вид опор.

Плоты крепят за опоры в пунктах формирования, на стоянках у потребителей, а также на промежуточных стоянках. Чем больше скорость течения и крупнее плот, тем большие нагрузки он воспринимает и передает на опоры. Они могут варьироваться примерно от 3 до 30 тонн. Известны случаи, когда в весенний период при больших скоростях на крупных плотах при недостаточном количестве опор разрывало стальные канаты толщиной в четыре пальца.

Держащая сила базового варианта мобильной опоры, разработанной в САФУ и предназначенной для средних и малых рек, - 6-7 тонн.

Ранее ученые САФУ запатентовали мобильную опору, в которой для залива воды использовали типовые пластиковые емкости фиксированного размера. Замена таких емкостей на гибкие герметичные оболочки из армированной пластиковой пленки соответствующей прочности позволяет изготавливать опоры практически с любой держащей силой, снизить удельный расход материалов и габариты опоры в транспортном положении.

Предлагаемые опоры можно использовать не только в лесной промышленности, но и для крепления понтонных переправ, подвесных мостов или временных плотин на малых реках.