Активный центр полностью вышел на видимую сторону Солнца

На следующей неделе вспышки из этой области могут начать влиять на Землю

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Активный центр, вспышки из которого уже на следующей неделе могут начать влиять на Землю, полностью вышел на видимую сторону Солнца. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Активная область 4246 полностью вышла на обращенную к Земле сторону Солнца <…> вслед за "королевой бала" выходит вторая гигантская область", - говорится в сообщении.

Уже на следующей неделе вспышки из этой области могут начать влиять на Землю.

Ранее в лаборатории отмечали, что активная область 4246 в одиночку обеспечила почти десятикратный рост активности в середине октября, а позже произвела несколько вспышек высшего балла Х на обратной стороне Солнца.