В Тихом океане зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты

Согласно статье в Science Advances, происходит естественный процесс субдукции

Редакция сайта ТАСС

© Елена Верещака/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Тектоническая плита Эксплорер в глубинах Тихого океана начала распадаться на части из-за процесса, когда одна плита уходит под другую. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском научном журнале Science Advances.

Как показывают результаты исследования, плита распадается под воздействием собственного напряжения. Отмечается, что происходит естественный процесс субдукции (линейной зоны на границе двух тектонических плит, где одна плита поддвигается под другую).

По словам геолога Брэндона Шака из Университета штата Луизиана, начало формирования зоны субдукции можно сравнить с попыткой толкнуть поезд в гору, что требует огромных усилий. Этот процесс невозможно остановить без серьезных последствий.

В октябре газета The New York Times сообщала, что крупнейшее землетрясение может произойти в США в зоне субдукции Каскадия вдоль американского побережья. Ученые опасаются, что это "станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки".