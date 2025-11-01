В России разработали катамаран "Калан", который может заменить работу водолазов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Катамаран "Калан", который может в перспективе заменить водолазов при проведении опасных глубинных работ, представили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) ГОЧС МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в институте.

"На выставке "Интерполитех" специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали ряд уникальных разработок, среди которых выделяется катамаран "Калан" - беспилотный мобильный надводный комплекс, который может заменять водолазов при проведении опасных работ", - сообщили в ВНИИ ГОЧС.

В институте рассказали, что благодаря использованию передовых систем этот комплекс может быть задействован в различных областях, где требуется надежный мониторинг объектов на воде.

Безэкипажный катамаран оборудован эхолотом СКАТ-200М, гидролокатором бокового обзора, измерителем скорости звука и другим высокоточным оборудованием.

"Калан" - совместная разработка сотрудников ВНИИ ГОЧС МЧС России и научно-производственного предприятия "Форт XXI".