Комета C/2025 A6 прошла пик яркости

Объект быстро тускнеет, отметили в РАН

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комета C/2025 A6 (Lemmon), длительное время возглавлявшая список самых ярких комет второй половины года, прошла пик светимости и стремительно теряет яркость, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Только за первые двое суток ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а всего за последние дни снизила ее примерно в два раза", - отметили в лаборатории.

В течение ближайшей недели объект, согласно прогнозу, утратит еще не менее половины оставшейся светимости и далее опустится ниже порога, представляющего интерес главным образом для профессиональных и полупрофессиональных наблюдателей. Период быстрого падения яркости совпал с приближающимся полнолунием, пик которого придется на ночь с 5 на 6 ноября, что дополнительно осложнит наблюдение.

Комета не достигла ранних оптимистичных оценок светимости и фактически оказалась недоступной для наблюдения невооруженным глазом. При этом C/2025 A6 остается единственным телом данного типа, доступным для наблюдения в простые оптические средства.