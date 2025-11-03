В Приангарье построят нагревный стенд для изучения атмосферы Земли

Стоимость работ составит 7,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) провел закупку у единственного поставщика на строительство нагревного стенда в поселке Одинск Иркутской области. Стоимость работ составит 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Нагревный стенд - устройство, предназначенное для воздействия мощным излучением коротковолнового диапазона на ионосферу Земли. Создание стенда позволит решать актуальные научные задачи исследования взаимодействия нейтральной атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли под воздействием солнечного ветра и внутренних факторов, а также распространения радиоволн в ионосфере. Таким образом, ученые в том числе смогут проводить эксперименты в атмосфере планеты. Нагревный стенд станет единственной в России научной установкой средних широт для управляемых экспериментов по модификации ионосферы.

"Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. <…> Закупка завершена", - говорится на сайте госзакупок. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Стенд будет установлен на территории обсерватории нелинейной радиофизики института. Подрядчик обязан завершить работы не позднее 31 декабря 2029 года. Объект будет построен в рамках реализации проекта "Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук" (НГК РАН).

НГК создается по поручению президента РФ Владимира Путина, госзаказчик - Минобрнауки России. Концепцию в 2007 году разработал Институт солнечно-земной физики СО РАН, в 2013 году началось проектирование объектов первой очереди, их строительство завершили в 2023 году. Первый этап проекта включал строительство в Бурятии комплекса оптических инструментов в поселке Торы, многоволнового радиогелиографа в поселке Бадары, проектирование крупного солнечного телескопа-коронографа с диаметром зеркала три метра. В рамках второй очереди будет построен лидар и комплекс радаров на Малом море, нагревный стенд и Центр обработки данных.