В РФ создан первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Он позволяет определить наличие вируса за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов, сообщил Роспотребнадзор

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, который позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такая быстрая и точная диагностика важна для скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных для назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер. Разработка проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".

Гепатит С - это инфекционное заболевание, передающееся через кровь. Оно может вызывать серьезные поражения печени, включая цирроз и рак. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом.