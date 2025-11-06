На Солнце произошли две сильные вспышки

Первая вспышка продолжительностью 32 минуты зарегистрирована в 01:07 мск, вторая продолжительностью 22 минуты - в 07:31 мск, сообщили в Институте прикладной геофизики

© SDO/ NASA

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Две солнечные вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксированы 6 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"6 ноября в 01:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N27E40) зарегистрирована вспышка M8.7 продолжительностью 32 минуты. 6 ноября в 07:31 мск в рентгеновском диапазоне в южной полусфере (S18E81) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.