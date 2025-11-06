Московский планетарий даст детям "потрогать звездопад" на курсах по астрономии

Планетарий 5 ноября отметил 96-летие

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Замахина/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский планетарий запускает "курсы Звездочета" по астрономии и окружающему миру, где дети смогут потрогать камни, подобные тем, которые образуют в небе яркие звездопады. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Курсы для детей 5-8 лет "Изучаем окружающий мир" и "Изучаем звездное небо" стартуют в четверг в рамках проекта "Театр увлекательной науки "В гостях у Звездочета". Каждое из еженедельных занятий посвящено одной теме - Солнцу, Луне, Радуге или созвездиям. Ученики Звездочета также смогут узнать, что такое галактика и как образуются облака.

"Уникальность занятий заключается в том, что мы в буквальном смысле знакомим детей с основами звездной науки через игру и эксперимент, давая, например, "потрогать звездопад". Видя мелкие песчинки и камушки, ребята узнают, как появляются "падающие звезды" - яркие метеоры-вспышки, которые мы видим, когда мельчайшие частицы кометной пыли попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней. Такие песчинки очень малы, однако их скорость настолько высока, что момент вспышки виден за много километров", - сказала корреспонденту ТАСС астроном.

Дети смогут не только рассмотреть похожие на кометные частицы песчинки и камни, но и потрогать их, уточнила Кошман. В России ежегодно наблюдаются несколько ярких звездопадов. Один из них - метеорный поток Леониды из созвездия Льва - ожидается в ночь на 18 ноября.

Планетарий 5 ноября отметил 96-летие. В этот день в Большом Звездном зале состоялась премьера первого в России полнокупольного мультимедийного спектакля "Коперник". Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС научный директор Московского планетария Фаина Рублева, в перспективе репертуар планируется расширить до трилогии об ученых, куда также войдут истории Джордано Бруно и Галилео Галилея. По словам руководителя направления развития стратегических проектов и коммуникаций Московского планетария, продюсера "Научного звездного театра" Ирины Мельниковой, инициаторы проекта намерены выпускать спектакли каждый год.