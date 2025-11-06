Магнитная буря высшего уровня мощности маловероятна 7 ноября

Пересчет движения выбросов плазмы незначительно скорректировал их траекторию и не изменил геомагнитного прогноза

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют магнитные бури предпоследнего уровня мощности на Земле 7 ноября, но достижение высшего уровня маловероятно. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что пересчет движения выбросов плазмы незначительно скорректировал их траекторию и не изменил геомагнитного прогноза на завтрашние сутки.

"Математические модели по-прежнему настаивают, что удар по магнитосфере Земли завтра будет краевым, и наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс Kp должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной", - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее в лаборатории сообщили, что 7 ноября ожидается самая сильная в 2025 году и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря.