Роскосмос показал кадры кратера размером с Черногорию с восточной части Луны

Диаметр кратера составляет около 142 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фотографию кратера Непер с восточной видимой части Луны опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. Съемка была сделана с помощью телескопа Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC, фильтра UV&IR Cut, уточнили в госкорпорации.

"Кратер Непер на видимой стороне Луны - древний ударный кратер возрастом 3,9-4,1 млрд лет. Он сформировался в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у лимба (края лунного диска), из‑за чего часто виден в искаженном ракурсе. Диаметр кратера - около 142 км (внутри могло бы поместиться государство размером с Черногорию)", - говорится в описании к фото.