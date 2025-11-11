В РФ создали программу расчета кровеносной системы летчиков и космонавтов

Разработка позволяет исследовать влияние внешних физических факторов на организм человека для дальнейшей компенсации нагрузок, сообщили в пресс-службе НГТУ

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали софт для расчета работы кровеносной системы летчиков и космонавтов с учетом пола и возраста. Программа позволяет исследовать влияние внешних физических факторов на организм человека для дальнейшей компенсации нагрузок, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На кафедре технической теплофизики факультета летательных аппаратов НГТУ представили инновационную программу для расчета кровеносной системы человека с учетом возраста, пола, типа двигательной активности и морфологических свойств организма - аорты, артерий, артериол и капилляров. Особое внимание было уделено исследованию влияния вращения крови на работу кровеносной системы. Разработка позволяет определить результат воздействия внешних факторов на работу кровеносной системы: невесомости, линейных ускорений и перегрузок", - сообщили в НГТУ.

Как отметил профессор кафедры, доктор технических наук Александр Чичиндаев, чтобы наполнить программу биологическими данными, ушло более 10 лет. "Кроме того, много усилий ушло на настройку уравнения Бернулли, которое применяется в гидродинамике для описания расходов и давлений при работе гидравлических систем, для человека. Результат - уникальный продукт, предназначенный для изучения воздействия внешних факторов на человека", - отметил он.

Разработку высоко оценили ученые Московского авиационного института. "С позиции науки наш подход действительно необычен. Как правило, ученые мыслят категориями расчета давления и расходов в элементах гидравлической системы самолета, а мы берем формулу Бернулли и "перекладываем" ее на человека", - добавил Чичиндаев.