Сильнейший в солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы ожидается 12 ноября

Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от вспышки

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Самый сильный в текущем солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы от нескольких вспышек ожидается 12 ноября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем, 25-м солнечном цикле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке Х5.16, которая стала мощнейшей с октября 2024 года. Она произошла в одном из активных центров, находящемся на линии Солнце - Земля.