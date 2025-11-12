Фронт первого выброса плазмы прошел через спутники в точке L1

Плазма покинула Солнце после вспышки X1.7 9 ноября, сообщили в РАН

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Космические аппараты, расположенные в точке Лагранжа L1, отметили фронт первого выброса плазмы, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"По данным, поступающим с космических аппаратов, расположенных в 1,5 млн км от Земли в так называемой точке Лагранжа L1 (точка на линии Солнце-Земля, в которой гравитационное притяжение двух тел уравновешивает друг друга), через эти аппараты только что прошел и направился дальше к Земле фронт первого выброса плазмы, покинувшего Солнце 9 ноября после вспышки X1.7", - говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, в течение суток к Земле должны прийти 3 выброса плазмы, сила которых, по расчету, должна последовательно увеличиваться, включая финальный выброс от самой сильной вспышки года - X5.15 - произошедшей ранее.

Прогноз для Земли на предстоящие 24 часа является исключительно неопределенным и зависит от множества факторов, добавили в лаборатории. На данный момент наибольшее беспокойство вызывает третий выброс, для которого были измерены самые высокие скорости в текущем 25-м солнечном цикле и возможен исключительно сильный удар по магнитосфере Земли, уточнили там.

"Глобально, дальнейший прогноз на день теряется в тумане, за исключением уже упомянутого факта, что всего планете за 24 часа предстоит выдержать 3 удара. Пожалуй, это единственное, в чем сходятся все варианты расчетов", - добавили в ИКИ РАН.

Ранее в лаборатории отметили, что в среду ожидается самый сильный в текущем солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы от нескольких вспышек. Также уточнялось, что что первый и самый слабый удар облака плазмы по Земле ожидается в течение ближайших нескольких часов.