Над Землей формируется одна из самых мощных зон полярных сияний

Пик находится в западном полушарии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали над Землей формирование одной из самых мощных зон полярных сияний, которое было вызвано текущей геомагнитной ситуацией. Пик находится в западном полушарии планеты, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук.

"Над планетой на фоне происходящих событий в данный момент формируется одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний, пик которой сейчас находится в западном полушарии (США, Канада), где опускается до широт около 40 градусов", - говорится в сообщении лаборатории.

Как отмечают ученые, хвост полярного овала должен был успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны. "В ближайшие часы можно ожидать массового прихода оттуда фотографий и иных визуальных подтверждений", - добавили в ИКИ РАН.

Ранее сообщалось, что в течение суток к Земле должны прийти три выброса плазмы, сила которых по расчетам должна последовательно увеличиваться, включая финальный выброс от самой сильной вспышки года X5.15, произошедшей ранее.