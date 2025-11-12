В Новосибирске разработали ПО для ремонта опор ЛЭП

Разработка позволяет ранжировать конструкции на категории для более эффективного планирования затрат на обслуживание

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали не имеющую аналогов в российской энергетике программу для классификации опор линий электропередачи на группы по степени износа. Разработка в автоматическом режиме позволяет ранжировать конструкции на категории для более эффективного планирования затрат на обслуживание и ремонт, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Одно из важных условий обеспечения стабильного электроснабжения - контроль фактического технического состояния опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), особенно это касается конструкций, которые служат 35-40 лет. Как правило, диагностикой состояний опор ЛЭП занимаются специалисты, которые раз в шесть лет снимают около 20 параметров: степень деформации уголков, повреждение изоляторов, ослабление крепления опоры к фундаменту, крен конструкции и т.д.

"В НГТУ определять степень износа опор предложили с помощью специальной программы, которая основывается на экспериментально определенных частотах колебаний конструкции. Диагностика опор строится на таком параметре контроля, как частота собственных колебаний, который определяется с помощью специального датчика, разработанного в НГТУ", - рассказали в пресс-службе.

Установленные на конструкцию опоры датчики собирают большие массивы данных. Поэтому ученым потребовался софт, который автоматически обрабатывает информацию и ранжирует опоры по степени износа - от исправных до ограниченно-работоспособных.

Программное обеспечение получило свидетельство о регистрации. Его уже включили в учебный процесс для знакомства студентов с современными подходами к диагностике состояния энергетических конструкций.

"Аналогов нашей программе, которая работает по частоте, в отечественной энергетике нет. Кроме этого, наш софт позволяет кратно экономить средства на диагностике и время работы специалистов", - цитирует пресс-служба одного из разработчиков Алексея Кожевникова.