Создан макет фотонного радара для контроля воздушного пространства аэропорта

Его уникальные характеристики позволят фиксировать гораздо более миниатюрные цели, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали макет фотонного радара для контроля воздушного пространства аэропорта, который в будущем ляжет в основу нового радиолокационного комплекса. Его уникальные характеристики позволят фиксировать гораздо более миниатюрные цели, например, птиц в зоне аэродрома, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы создали лабораторный макет передающего тракта фотонного радара. Сейчас система уже демонстрирует стабильное формирование сверхширокополосных сигналов и низкий уровень помех (шумов) - ключевых параметров для высокоточной радиолокации будущего", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта, профессора кафедры радиотехнических систем (РС) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Владимира Кутузова.

Уточняется, что современные радары - это высокоточные комплексы, способные "видеть" в любую погоду на десятки километров, однако их возможности постепенно упираются в физические ограничения электроники, особенно когда речь идет об обнаружении миниатюрных объектов. Для их гарантированного обнаружения нужен переход на новые физические принципы радиолокации и создание систем, способных работать в более широком частотном диапазоне с минимальными шумами.

По данным пресс-службы, традиционные радиолокационные станции ограничены по ширине полосы частот и стабильности радиосигнала, что снижает точность измерений и затрудняет распознавание слабых отражений. Для преодоления этих ограничений ученые ЛЭТИ в рамках программы "Приоритет 2030" ведут разработку фотонного радара - системы нового поколения, где формирование и обработка сигналов выполняются с помощью света.

Как рассказали в вузе, созданный макет включает источник лазерного излучения, электрооптический модулятор, оптоэлектронный генератор, фотодетектор и линию оптоволоконной передачи, моделирующую канал к антенне. Разработка продемонстрировала преимущества фотонного подхода к радиолокации. Ученые получили высокую частотную стабильность и низкий уровень шумов, возможность генерации сверхширокополосных сигналов с разрешением по дальности до нескольких сантиметров, а также потенциал для точного обнаружения и классификации малозаметных объектов.

В пресс-службе отметили, что создание экспериментального образца первого в России фотонного радара является одной из ключевых задач в сфере радиофотоники стратегического технологического проекта "Разработка суверенных технологий и постановка производства компонентов для систем силовой электроники и фотонных информационных систем". В ближайшее время ученые планируют завершить создание приемного тракта и перейти к тестированию связки "передатчик-приемник". Следующий этап - разработка специальной антенной системы.