Над территорией России формируется зона полярных сияний высокой интенсивности

Для европейской части страны это означает возможность наблюдения сияний как минимум с широты 50 градусов и выше, отметили ученые

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Зона полярных сияний высокой интенсивности формируется в небе над территорией России, что связано, в том числе, с происходящей на Земле магнитной бурей. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Наблюдается формирование зоны полярных сияний высокой интенсивности на территории РФ, связанное как с приближением ночного времени суток, так и с очередным ростом параметров солнечного ветра и геомагнитной активности. Индекс интенсивности сияний превышает сейчас верхний порог шкалы в 10 единиц и составляет 11.7. Для европейской части страны это означает возможность наблюдения сияний как минимум с широты 50 градусов и выше, но пока в этих регионах слишком светло", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. Как уточнили специалисты лаборатории, текущая магнитная буря развивается неравномерно - умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.